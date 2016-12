Bayreuth war diesmal der Austragungsort für den traditionellen Jugend-Länderwettkampf Bayern-Hessen-Österreich. Am Start war auch wieder eine Burgenländerin. Elena Guttmann wurde heuer bereits zum dritten Mal vom ÖSV für dieses Event nominiert und ging gleich in mehreren Disziplinen an den Start.

Die Weidenerin war in vier Einzel- und zwei Staffelbewerben für Österreich vertreten – und das sehr erfreulich und erfolgreich. Ihr persönliches Highlight schaffte sie über 400 Meter Lagen, wo sie mit einer starken Performance ihre neue, persönliche Bestzeit aufstellen (5:05,08 ) und ihre alte Bestmarke um fast fünf Sekunden unterbieten konnte. Auch in 200 Meter Lagen erschwamm sie eine neue Bestzeit.

Freistil-Staffel krallte sich den ersten Platz

„Das war überhaupt nicht so zu erwarten und freut mich besonders. Eigentlich trainiere ich in letzter Zeit fast ausschließlich die Brust-Strecken“, so Guttmann über ihren Erfolg. Über 4x 200 Meter Freistil konnte sie auch wieder einen Sieg verbuchen. „Jetzt freue ich mich schon auf den nächsten Wettkampf kommendes Wochenende in Györ, da möchte ich erneut aufzeigen“, freute sie sich.