Mit einem kleinen, aber feinen elfköpfigen Team stand die Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) vergangenes Wochenende beim Internationalen Triumph-Meeting in Wiener Neustadt am Start. Unter 330 Teilnehmern aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik setzten sich Neusiedls Nachwuchsschwimmer gut in Szene. Für eine Überraschung sorgte die 10-jährige Sara Smarikova. Bei ihrem ersten internationalen Wettkampf stand sie gleich ganz oben am Siegespodest.

Lena Grabowski steckt in den Vorbereitungen

Über 50 Meter Schmetterling war sie eine Klasse für sich und sicherte sich souverän Gold, 50 Meter Rücken beendete sie als Zweite. Eine tolle Performance zeigte auch Julia Grabowski. Mit der Zeit von 1:17,35 Minuten im Bewerb 100 Meter Brust verpasste sie nur um drei Zehntel den Jugendrekord, holte sich mit dieser Leistung aber die Silbermedaille. Mit Rang Fünf über 100 Meter Lagen bestätigte sie ihre gute Form.

Ebenfalls Fünfter in der Jugendklasse wurde Rubens Giurgiu, der mit der Zeit von 0:58,99 erstmals die Minuten-Schallmauer über 100 Meter Freistil knackte. Weitere Top-Ten Platzierungen erreichten Leni und Livia Unterberger und Roland Radics.

Das Aushängeschild, Lena Grabowski, war dieses Mal nicht dabei. Sie bereitet sich für den Multinationenwettkampf in Athen vor, für den sie vom Österreichischen Schwimmverband nominiert worden ist.