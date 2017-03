Fünf Abende in der Woche zieht Lena Grabowski ihre Längen im Neusiedler Hallenbad, dazu kommen drei Trainingseinheiten am Morgen – zwei davon bewältigt sie in der Früh um halb sieben vor der Schule. Zwischen 40 und 50 Kilometer legt die 14-Jährige so in einer Woche im Wasser zurück. Das sind 1600 bis 2000 Längen im 25-Meter-Becken.

Sechs Einheiten absolviert sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Julia. Ein Trainingsaufwand, den nicht viele Jugendliche auf sich nehmen. Die Grabowski-Schwestern wurden vergangenes Wochenende bei den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Dornbirn für ihren Trainingseifer belohnt. Lena Grabowskis Ausbeute ist beeindruckend. Sechs Starts, sechs Medaillen. Über 100 und 200 Meter Rücken sowie 800 Meter Freistil stand die Parndorferin ganz oben am Siegespodest und konnte ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Neuer Juniorenrekord über 100-Meter-Rücken

Die Bewerbe 200 und 400 Meter Freistil sowie 100 Meter Schmetterling beendete sie als Dritte ihres Jahrganges. Besonders zufrieden ist der Trainer der Schwimmunion Neusiedl am See, Hans Christian Gettinger, mit ihrer Leistung über 100 Meter Rücken. Mit einer Zeit von 1:05,07 Minuten schwamm sie neuen Burgenländischen Juniorenrekord. Über eine Bronzemedaille durfte sich auch die Jüngere der Grabowski-Schwestern freuen. Julia gelang dieses Kunststück über 100 Meter Brust. Eine weitere Medaille blieb der 12-Jährigen knapp verwehrt. Nur fünf Zehntel trennten sie über der längeren Bruststrecke (200 Meter) vom dritten Platz. Eine Verschnaufpause ist den beiden nur kurz vergönnt.

Vor allem Lena steht ein wichtiger Wettkampf bevor. Der Österreichische Schwimmverband hat eine Nominierung für den Multination-Wettkampf in Athen, der im April stattfindet, bereits angekündigt.