Die besten Nachwuchsschwimmer Österreichs gaben sich am Wochenende in Wiener Neustadt ein Stelldichein. Die Schwimmunion Neusiedl am See war mit einem fünfköpfigen Team am Start. Julia Grabowski, Emma Hareter, Livia Unterberger, Rubens Giurgiu, Florian Gedeon und Sara Smarikova erbrachten im Vorfeld die geforderten Limitzeiten. Letztere konnte aus Krankheitsgründen nicht starten.

Topfit präsentierte sich allerdings Julia Grabowski. Die 13-Jährige erzielte in allen vier Bewerben, in denen sie an den Start ging, persönliche Bestzeiten. Wer die ehrgeizige Schwimmerin kennt, weiß allerdings, dass ihr das nicht reicht. Sie will gewinnen. Und das gelang der Parndorferin. Erstmals bei österreichischen Meisterschaften stand sie ganz oben am Stockerl.

Dieses Kunststück schaffte sie über 200 Meter Brust in burgenländischer Jugendrekordzeit (2:41,92 Minuten). Sie lieferte ein spannendes Rennen, in dem sie die Nerven ihrer Betreuer und Fans gehörig auf die Probe stellte. Nach einem fast aussichtslosen Rückstand mobilisierte sie auf der letzten Länge alle Reserven und überholte Konkurrentin um Konkurrentin bis sie als Erste ihres Jahrganges anschlug.

Dass Grabowski in der Brustlage zur österreichischen Spitze gehört, zeigte sie auch über 100 Meter. Sie holte – ebenfalls in burgenländischer Rekordzeit (1:14,42 Minuten) – Silber. Aufzeigen konnte auch Livia Unterberger. Die Joiserin belegte über 200 Meter Rücken Platz sechs. Platzierungen unter den Top-15 gab es für Rubens Giurgiu und Emma Hareter.