Für Lena Grabowski ging mit zwei hochkarätigen Schwimm-Meetings im Dezember ein erfolgreiches Wettkampfjahr zu Ende. Die Parndorferin startete von 10. bis 11. Dezember als Teil der österreichischen Jugendauswahl beim traditionellen Jugend-Länderkampf Österreich - Hessen - Bayern in Bayreuth. Schon die Nominierung durch den Österreichischen Schwimmverband (OSV) war für die Schwimmerin der Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) ein toller Erfolg.

In Bayreuth selbst konnte sie sich inmitten der deutschen Auswahl gut in Szene setzen. Vor allem über 200 Meter Rücken präsentierte sie eine Top-Leistung und landete am dritten Platz.

Eine ähnlich gute Performance zeigte Grabowski eine Woche später in Ungarn. Das vor allem in der Jugendklasse bestens besetzte Meeting in Györ, bot der 14-Jährigen die Möglichkeit, den letzten Wettkampf des Jahres auf der langen 50-Meter-Bahn zu absolvieren. Ihre Konkurrentinnen reisten aus allen Ecken der Welt an, selbst aus China.

In diesem internationalen Feld schwamm sie über ihre Paradestrecke 200 Meter Rücken im Vorlauf auf den fünften Rang. Mit ihrer Zeit von 2:22,87 Minuten schrammte Grabowski nur um etwas mehr als 1,5 Sekunden am Jugend-EM-Limit vorbei, allerdings knackte sie den burgenländischen Landesrekord.

Ihr Ziel im Finale, noch näher an das EM-Limit heranzuschwimmen, musste sie aufgrund eines Missgeschickes beim Start vorerst begraben. Mit dem achten Platz darf sie aber zufrieden sein. Bis April hat Grabowski Zeit, das EM-Limit noch zu schwimmen.