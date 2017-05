Österreichs Top-Segler waren beim Weltcup in Hyères im Einsatz. Vor der Cote d`Azur in Frankreich wurde in fünf intensiven Tagen der Sieger ermittelt.

Beim hochklassigen Gipfeltreffen mit dabei war auch eine Burgenländerin. Das neu formierte Duo Thomas Zajac und Barbara Matz segelte in der Klasse Nacra17 mit. Nach den anstrengenden Tagen der Vorbereitung und des Wettkampfes selbst, sprang am Ende ein starker siebenter Gesamtrang dabei heraus.

Herausragend war vor allem die Tatsache, dass sich Zajac/Matz am vierten Tag für das Medal Race qualifizieren konnten und somit bei den Besten der Besten dabei waren, was für ein Debüt in dieser Konstellation natürlich quasi ein Einstand nach Maß war. Mit der ersten gemeinsamen Fahrt in einer Wettkampfsituation konnten beide also sehr zufrieden sein.

„Fühle mich in meiner Entscheidung bestätigt“

Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner von Rio 2016, Thomas Zajac, zog auch eine positive Bilanz nach den Tagen in Frankreich: „Wir sind brutal ans Limit gegangen und mit einer konstanten Serie belohnt worden. Wir sind nicht mit sehr großen Erwartungen angereist, umso schöner fühlt es sich aktuell an. Im Vordergrund steht aber die Entwicklung und die ist in dieser Woche sehr ansprechend gewesen. Barbara startet am Montag mit der Matura, das ist auch wichtig. Sie macht sich sehr gut, ich fühle mich in meiner Entscheidung absolut bestätigt, aber es ist sicher schon noch einiges zu tun in nächster Zeit.“