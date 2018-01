Tage mit wechselhaften Windbedingungen bei den Nordamerikanischen Meisterschaften liegen hinter dem Nationalteam des Österreichischen Segelverbandes. Das Nacra 17-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz ist mit einem dritten Gesamtrang sehr erfolgreich in das neue Segeljahr gestartet.

Barbara Matz hatte gleich doppelten Grund zur Freude. Pünktlich zum 20. Geburtstag gab es den ersten gemeinsamen Podestplatz mit Thomas Zajac im Foiling Nacra 17. Die beiden holten sich drei erste Ränge und einen zweiten Platz, nach insgesamt acht Wettfahrten wurde es Rang drei. „Es war eine solide Regatta, unser neues Boot hat einen guten Job gemacht. Wir sind zufrieden mit dem Material und auch die Winterarbeit ist in die richtige Richtung gegangen. Es hat Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder gegen eine starke Fleet zu racen. Wir können bei Flachwasser und drehenden Verhältnissen gut mitfahren, das stimmt uns auch für den Weltcup positiv. Wir werden jetzt weiter am Material arbeiten, um gut vorbereitet zu sein“, so Thomas Zajac, der nun einen „Lay-Day“ einlegt.

Seit Dienstag geht es vor Miami mit dem zweiten Halt beim Weltcup weiter.