Jetzt ist es fix. Olympia-Bronzemedaillengewinner von Rio, Thomas Zajac (31), wird gemeinsam mit einer Neusiedlerin Kurs auf Tokio 2020 nehmen ( BVZ.at hatte am Montag bereits berichtet, siehe hier und unten). Denn nach vielen Tests, Probefahrten und diversen Regatten, entschied sich Zajac für die junge Barbara Matz.

„Mich überzeugte ihre Einstellung“

Die erst 19-jährige Matz, die im Juni dieses Jahres maturieren wird, ist trotz ihrer jungen Jahre aber kein unbeschriebenes Blatt. Sie wurde 2011 von Stefan Hess im Rahmen eines Schulsegel-Projekts entdeckt und nach ihrem Umstieg in die Laser Radial-Klasse von Andreas Geritzer betreut.

Des weiteren ist Matz auch dreifache Jugendmeisterin und wurde 2015 auch schon Staatsmeisterin in der Allgemeinen Klasse. Zajac selbst bleibt somit weiterhin seiner Klasse, dem Nacra 17, treu und machte Matz so zu seiner neuen Vorschoterin.

„Ich traue Babara sehr viel zu“

Ausschlaggebend für die zukünftige Zusammenarbeit war vor allem das ausgeprägte Entwicklungspotenzial, das Zajac in Matz sieht: „Ähnlich wie vor vier Jahren habe ich auch jetzt jemanden gesucht, dessen Zugang und Einstellung mich überzeugen. Erfahrung ist nicht die oberste Priorität, im Vordergrund stehen die Entwicklungsmöglichkeiten. Barbara hat mich mit ihrem unbedingten Willen und ihrer raschen Lernfähigkeit beeindruckt. Sie musste phasenweise über ihre Grenzen gehen, hat aber weder zurückgesteckt noch geraunzt. Das imponiert mir, ich traue Babara sehr viel zu.“

Barbara Matz sieht diese Gelegenheit als Chance und Ehre zugleich: „So eine Gelegenheit muss man ganz einfach am Schopf packen. Mir ist klar, was in den nächsten dreieinhalb Jahren auf mich zukommt, es wird beinhart und sicher nicht immer einfach, aber ich traue mir diese Herausforderung definitiv zu. Aktuell nehmen wir bei der Planung Rücksicht auf meine Matura, sobald die Schule geschafft ist, ordnen wir alles der Kampagne für Tokio unter.“

Auch OeSV-Sportdirektor Georg Fundak blickt einer erfolgreichen Zukunft entgegen: „Barbara wurde im Rahmen unserer Nachwuchsarbeit gezielt aufgebaut und geformt. Sie verfügt über einen starken Charakter.“