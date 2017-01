Der Burgenländische Skiverband und der durchführende Verein SC Grafenschachen veranstalteten am Dreikönigstag den traditionellen Energie-Burgenland-Kindercup und den Raiffeisen-Schülercup. Die jährliche Saisoneröffnung in St. Jakob im Walde war wieder ein voller Erfolg, denn es kamen insgesamt 126 begeisterte und motivierte Teilnehmer, um die Piste hinab zu wedeln.

Vor Beginn des Bewerbs mussten aber erst einmal die Neuschneemengen bearbeitet werden. Das Team des SC Grafenschachen und der Liftbetrieb St. Jakob im Walde schafften nach harter Arbeit aber ausgezeichnete Voraussetzungen für ein tolles Rennen, denn die Piste war einwandfrei präpariert. Unter den zahlreichen positiv Ski-„Verrückten“ ragten auch drei Läufer aus dem Bezirk Neusiedl heraus, die allerdings für den Skiklub Eisenstadt an den Start gingen.

Antonio Rosa war wieder der Schnellste

Die Podersdofer Johanna, Victoria und Antonio Rosa zeigten bei super Bedingungen ihr Können. Johanna und Victoria konnten beim U15-Bewerb einmal mehr eine Talentprobe ablegen und fuhren mit den Plätzen zwei und drei auf das Podest. Noch ein bisschen besser machte es dann Antonio Rosa.

Bei der U18-Wertung fuhr er eine Zeit von 48,59 Sekunden, was zugleich auch die Bestzeit an diesem Tag bedeutete. Somit holte sich der Podersdorfer den Sieg in seiner Altersklasse und insgesamt konnte die Familie Rosa demnach gleich drei Podestplätze einfahren.

Trotz der vielen Teilnehmer bot sich die Piste bis zum letzten Läufer in einem Top-Zustand, wofür den eifrigen Mitarbeitern des Events noch einmal ein großes Lob ausgesprochen werden muss. Ein weiterer positiver und essenzieller Nebeneffekt war die Tatsache, dass kein Teilnehmer schwer zu Sturz gekommen ist, daher blieben Verletzungen glücklicherweise auch aus. Somit durften sich alle Beteiligten wieder über eine tolle und gelungene Veranstaltung freuen.