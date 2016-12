Zum zweiten Mal nach 2015 ging der ÖTV U12-Junior-Team-Cup Austria, ein Vergleichskampf der Bundesländer, über die Bühne. Veranstalter war in diesem Jahr das Hotel Kaysers Tirolresort Mieming.

38 Spieler und neun Trainer aus allen neun Bundesländern fanden sich kürzlich in Tirol ein, um das stärkste U12-Team Österreichs zu ermitteln. Gespielt wurde im Grunddurchgang und in den Play-offs in drei Dreiergruppen. Pro Begegnung standen vier Einzel- und zwei Doppelspiele auf dem Programm.

Ein Team besteht aus zwei Burschen und zwei Mädchen, was sich in diesem Jahr für die Burgenländer negativ auswirken sollte. Denn mit Maribel Krizaj (verletzt) und Daniela Schlapschy (krank) vom TC Sport-Hotel-Kurz fielen zwei Spielerinnen aus, womit das rot-goldene Team nur noch aus Piet Luis Pinter (TC Schattendorf), Benedikt Szerencsits (UTC Güssing) und Anna Nyikos (TV Pamhagen) gebildet wurde.

„Haben das Beste aus der Situation gemacht“

„Dadurch starteten wir in jede Begegnung mit minus zwei“, erklärt Coach Markus Pingitzer. (Anm.: jeweils ein Single und ein Doppel mussten w.o. gegeben werden). „Wir haben aber das Beste aus der Situation gemacht.“

In der starken Vorrundengruppe mit Vorjahressieger Wien und den Hausherren aus Tirol wog die Bürde der zwei Spiele zu schwer. Zwei klare Niederlagen waren die Folge. In der Platzierungsrunde um die Ränge sieben bis neun kämpften die tapferen Burgenländer zweimal um den Sieg. Leider stand es nach den Einzeln sowohl gegen Salzburg als auch gegen die Steiermark nach engen Matches 2:2. Damit wog der eine von im Vorhinein verlorene Doppelpunkt abermals schwer. Aber immerhin holten Pinter/Szerencsits gegen Salzburg mit einem gewonnen Doppel ein 3:3.

„Ich bin mit allen, die dabei waren, sehr zufrieden. Schon rein rechnerisch war für uns bei diesem Event nicht wirklich viel möglich“, meinte Markus Pingitzer nach Rang neun beim U12-Teamcup.