Kommendes Wochenende dürfen die Kids wieder bei der BTV-Kids-Trophy 2018 ihr Bestes geben und in der Halle in Neusiedl am See aufschlagen. „Das ist wichtig für die jungen Talente, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und um auch Erfahrung dazu zu gewinnen. Das steht bei diesem Turnier sicher im Vordergrund und hat Vorrang“, so Reinhold Koppi, Kids-Referent des BTV.

„Jeder, der mitmacht erhält eine Urkunde“

Der Unterschied zu anderen Turnieren besteht laut Koppi auch im Modus: „Die Kids-Trophy unterscheidet sich komplett von anderen Meisterschaftsturnieren. Es gibt hier keine Titel und auch keine Endplatzierung, einzig das Matchen untereinander ist wichtig. Jeder, der mitmacht, erhält am Ende auch eine Urkunde.“

Auch vom Konzept ist man auf Seiten des BTV überzeugt: „Diese Indoor-Events sind sinnvoll, wahrscheinlich wird es die dann auch in Eisenstadt geben“, so Koppi.