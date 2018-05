Die Landesliga-Mannschaft von Neusiedl/See erreichte beim Aufstiegsturnier für die 2. Bundesliga den dritten Platz und damit den Sprung in die zweithöchste Spielklasse Österreichs. Krisztian Szabo, Phillip Enz und Norbert Reichhart schafften durch Siege gegen Landskron (Kärnten) und die Spielgemeinschaft Baden (NÖ) den erhofften Aufstieg.

In zwei Vorrundengruppen spielten sich die diversen Landesligisten (zumindest) vier Aufstiegsplätze aus. In der Gruppe A: Biesenfeld (Oberösterreich), Baden (Niederösterreich) und St. Urban (Kärnten), sowie in Gruppe B: St. Veit/Hainfeld (Niederösterreich), Neusiedl/See (Burgenland) und Landskron (Kärnten). In Vorrundengruppe B blieb St. Veit/Hainfeld ungefährdet und konnte sowohl Neusiedl, als auch Landskron sicher mit 6:2 in die Schranken weisen. Im Spiel um den wichtigen zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigt, blieb Neusiedl gegen Landskron mit 6:4 erfolgreich.