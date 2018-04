Die zwei besten Teams des Landesnorden der Tischtennis-Saison 2017/2018 waren zwei Verteter aus dem Bezirk. Das Landesliga-Finale (mit Hin-und Rückspiel) um den Meister bestreiten der UTTC Halbturn und der TTC Neusiedl am See. Das Hinspiel ging in Halbturn über die Bühne – und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht, das Spiel hielt, was es versprach, nämlich Spannung pur bis zum Schluss.

In einem dramatischen ersten Finalspiel setzte sich der TTC Neusiedl im Bezirksderby mit 6:4 durch. Der Neusiedler Krisztian Szabo war an diesem Tag einfach nicht zu schlagen. Er gewann seine drei Einzel und auch das Doppel mit Philipp Enz. Der Halbturner Tibor Kun konnte zwei seiner Spiele gewinnen, aber im letzten Spiel des Tages bezwang der Jugendspieler aus Neusiedl, Philipp Enz, den Halbturner Andreas Kopriva und somit kam es am Ende zu einem knappen Sieg für die Gäste aus Neusiedl. Mit Spannung wurde das Rückspiel in Neusiedl am See erwartet, das nach Redaktionsschluss über die Bühne ging.