Der BTTV war bei diesen Nachwuchsligen mit einer Rekordzahl vertreten, nicht weniger als zwölf Sportler nahmen in den verschiedenen Altersklassen teil. Mit dabei war auch Tischtennis-Talent Phillip Enz.

Der Neusiedler brillierte in seiner Gruppe zwei und holte sich dort sogar den Sieg, ein wirklich starkes und tolles Ergebnis für den Nachwuchs des Burgenlandes. Enz steigt damit auch eine Gruppe höher und matcht sich zukünftig in der ersten Gruppe mit den Besten. Er gewann also seine Vorrundengruppe und war auch in den Endrunden nicht mehr zu besiegen: Nach jeweils 4:2-Siegen gegen Privasnik und Siwetz (beide KTTV) war ihm der Sieg in dieser Gruppe nicht mehr zu nehmen.

Auch die anderen Vertreter aus dem Land zeigten auf. Michael Seper kam in seiner Vorrunde der dritten Gruppe auf Platz 3, konnte sich dann aber immens steigern und schlug Koszik (WTTV) und Hocheneder (OÖTTV) und zog ins Finale ein. Dort war aber gegen Graf Endstation. Trotzdem gelang ihm sein bestes Ergebnis und der Aufstieg.