An die aktuelle Spielzeit möchten sich die Basketballer der UBC Neusiedl Storks in ein paar Jahren wohl nicht mehr so gerne erinnern. Historisch schlecht steht man da, in acht Spielen setzte es ebenso viele Niederlagen.

Kein Game konnte man für sich entscheiden und fand nie richtig in die Spur. Der Zug für die erhofften Play-Offs war schon lange abgefahren, doch die Pleiten-Serie setzt sich immer weiter fort. So verlor man auch vergangenes Wochenende bei starken Gunners in Oberwart glatt mit 104:49. Von Beginn weg waren die Störche unterlegen, die Gunners spielten mit den Gästen aus Neusiedl Katz und Maus. Die Storks kamen nicht zum Atmen und liefen kontinuierlich einem großen Rückstand hinterher.

Die Defense war zu löchrig und die Offense eindeutig zu harmlos, um das Spiel nur ansatzweise in eine andere Richtung lenken zu können. Man hielt zwar dagegen, doch war man dem Tempo und Spielwitz des Heimteams gnadenlos ausgeliefert und konnte so gut wie keine Akzente setzen. Ein Rieder-Mikula allein war und ist eben zu wenig, um eine Saison konstant und gut zu bestreiten.