Der Winterkönig UFC Weiden geht als großer Gejagter in die Rückrunde. Die Mannschaft von Michael Guttmann zeigte im Herbst eine tadellose Vorstellung, holte in zwölf Partien acht Siege und drei Remis und ging nur einmal als Verlierer vom Platz.

Dementsprechend groß ist auch die Erwartungshaltung, für viele steht Weiden schon als Aufsteiger fest. Doch im Verein selber möchte man davon (noch) nichts wissen, wie Guttmann deutlich macht:

„Es ehrt uns, dass wir der Topfavorit auf den Aufstieg sind. Aber davon können wir uns leider nichts kaufen. Wir können uns auf den Leistungen der Hinrunde auch nicht ausruhen, müssen vom ersten Spiel an gleich hellwach sein. Das wird ein hartes Frühjahr, uns wird definitiv nichts geschenkt.“ An einen Einbruch in der Rückrunde glaubt von den anderen Trainern der Liga jedoch keiner, dafür agierte Weiden zu stark und kompakt – in allen Bereichen.

Farkas scheint die Lücke zu schließen

Auch in den bisherigen Tests „grooven“ sich die Weidener schon für die Mission Aufstieg ein. Vor allem Neuzugang Marian Farkas sticht dabei ins Auge. Der Legionär scheint jetzt schon die Lücke, die durch Guldans Abgang im Angriff entstand, zu schließen.

„Er ist ein klassischer Goalgetter, im Strafraum fast nicht zu bändigen“, hat auch Guttmann lobende Worte für seinen Neo-Schützling. Farkas und Co. verloren zuletzt zwar 4:2 gegen Winden, zeigten laut ihrem Coach aber ansprechenden Fußball: „Das hat mir schon sehr gut gefallen, war spielerisch und läuferisch top.“