Schauplatz Oberwart. In Oberwart wurde vergangenes Wochenende wieder die „UNIQA School Championships Boys“ ausgetragen. Zwölf Teams aus zehn Schulen gingen beim Landesfinale an den Start. Mit dabei war auch die NMS Kittsee, die sich gut schlug und als Gruppensieger ins Viertelfinale vorstieß. Dort mussten sich sich die Burschen aber dem späteren Zweitplatzierten aus Jennersdorf beugen. So sprang letztendlich ein solider sechster Gesamtrang heraus.

Wichtige Erfahrungen für Neusiedler Teams

Schauplatz Neusiedl. Beim Turnier in der NMS in Neusiedl waren sowohl internationale-, als auch nationale Teams am Start. Das Herren- und Damenteam aus der Seestadt vertraten dabei das Burgenland. Beide Mannschaften kamen am Ende des Tages in die Top-Vier, wobei vor allem die Frauen gute Matches zeigten und auch gegen stärkere Teams überzeugen konnten. Das Turnier war, wie jedes Jahr, komplett ausgebucht und die Veranstalter zeigten sich erfreut. Außerdem trug auch die hohe Qualität der einzelnen Partien dazu bei, dass das Turnier in Neusiedl wieder ein voller Erfolg war.