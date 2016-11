Sportliches Segeln auf höchstem Niveau auf Up-and-Down-Kursen und abwechslungsreiche Navigationswettfahrten um Inseln standen am Regattaprogramm. In der offenen Klasse mit Spinnaker um den Österreichischen ORC Hochsee-Meister 2016 reüssierte das Team Böhm-Generali vom Union Yacht Club Neusiedlersee (UYCNs).

Die Mannschaft um Skipper Helmut Böhm konnte zwei von vier Wettfahrten gewinnen und landete zwei Mal auf dem zweiten Rang. In der Gesamtabrechnung bedeutete dies den Titelgewinn für die Burgenländer. „Die Manöver funktionierten einwandfrei und reibungslos. Der Sieg gibt uns einen gehörigen Schub an Selbstvertrauen“, so Günter Böhm am Spinnaker.