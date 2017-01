Seit vergangener Woche steht der NSC in der Vorbereitung. Ein erster Probegalopp wurde auch schon absolviert. Gegen Wimpassing gab es ein 1:1. „Man kann den Test nicht überbewerten. Wir sind am Beginn der Vorbereitung, die aber planmäßig verläuft“, so Trainer Manfred Wachter.

Planmäßig verlief auch die Transferphase beim NSC, die seit dem Wochenende praktisch abgeschlossen ist. Die Neuzugänge Julian Salamon, Udo Siebenhandl und Sascha Steinacher standen ja schon länger fest. Zu den Abgängen gesellten sich nun zwei weitere Spieler. Tormann Phillipp Schirmböck wechselt nach Niederösterreich zum SV Rohrendorf. Neusiedls Eigenbauspieler Thomas Seywerth kickt bis zum Sommer leihweise in Gols.

„Wir sind damit fertig, was die Transfers betrifft. Es wird sich nichts mehr tun. Ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind“, so Manager Lukas Stranz. Getestet wird am kommenden Freitag daheim gegen Bruck. Schon gesternnach Redaktionsschluss spielte Neusiedl auswärts gegen Inter Bratislava.