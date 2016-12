Noch vor der samstägigen Weihnachtsfeier konnten beim SC Frauenkirchen zwei Transfers getätigt werden. Zunächst verstärkte man die Defensive und engagierte Benjamin Kladivko, der zuletzt in Steinbrunn tätig war. Der abstiegserprobte Akteur kennt die 2. Liga in- und auswendig. Mit dem SC Breitenbrunn kämpfte der Wiener immer wieder heroisch und erfolgreich gegen den Abstieg. Zuletzt machte er aber nur gute Erfahrungen.

Kladivko kennt die Liga ziemlich auswendig

Vor exakt einem Jahr feierte er mit dem SC Breitenbrunn den Herbstmeistertitel. In der folgenden Winterpause wechselte er zum SV Leithaprodersdorf und wurde prompt Meister. Den Gang in die BVZ-Burgenlandliga tat er sich dann nicht an. „Er kann uns sicher helfen“, meint Trainer Helmut Göltl. „Sein Plus sind Einsatz, Zweikampf und Erfahrung.“ Kladivko gibt sich selbstbewusst: „Mit meinen Qualitäten als Leader und Taktgeber im Mittelfeld wird der Klub bald nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Die Zukunft von Balazs Granat wird sich am kommenden Wochenende entscheiden. | BVZ

Danach fischten sich die Frauenkirchner noch Marek Pecho, der in Gols aussortiert worden war. Auch er kennt die Liga perfekt. In Apetlon durfte er offensiver ran als zuletzt in Gols. „Er soll auch wieder vorne spielen“, so Göltl.

In Gols musste er eher Defensivarbeit verrichten (die Sturm-Positionen waren mit Kevin Csigo und Lubomir Meszaros besetzt), bei seinem neuen Brötchengeber soll er die notwendigen Tore schießen, um rasch dem Abstiegssumpf zu entfliehen.

Mit Legionär Balazs Granat gab es seitens des Klubs ein Annäherungsgespräch. Spätestens an diesem Wochenende muss sich Granat entscheiden, ob er öfter als einmal trainieren kommt.

„Sollten wir uns trennen, kommt eine weitere Verstärkung“, erläutert der Coach. „Wenn wir am 23. Jänner in die Vorbereitung starten, wird transfermäßig eine ‚Plus zwei‘ stehen.“