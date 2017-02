Vier Wochen vor dem Start der Rückrunde sieht es bei den Kickern aus Hirm noch nicht allzu rosig aus. Obwohl man mit einem klaren 6:2-Erfolg über den FC Oslip (2. Klasse Nord) positiv in die Testspielphase startete. Dazu holten die ASK-Verantwortlichen kurz vor dem Ende der Transferperiode noch sieben neue Akteure an Bord.

Die Leistung gegen Rust war unterirdisch

Am vergangenen Samstag unterlag man in zweiten Testspiel, gegen den Tabellenführer der 2. Klasse Nord, den SC Rust, glasklar mit 0:9. „Das war leider eine ‚Hinrichtung‘ unserer Mannschaft. Für mich ist es unverständlich, dass die Ruster mit diesen Spielern und einer so tollen Leistung ‚nur‘ in der 2. Klasse tätig sind“, äußerte sich Hirms Trainer Clemens Reidinger nach der sehr empfindlichen Niederlage am Kunstrasen des Fußballverbandes in Eisenstadt.

Keine Torchance in den 90 Spielminuten

Torchance gab es für die Hirmer in diesem Spiel so gut wie keine, während die Ruster noch einige Sitzer liegengelassen haben. Erwähnenswert ist, dass bei Gegner Rust mit Christoph Hirschmann, Semsudin Mehic, Jürgen Balogh, Sebastian Edelhofer und Manfred Schindler fünf Stammkräfte fehlten.

Auch für die Hirmer waren wichtige Ausfälle der Hauptgrund für diese empfindliche Niederlage. Mit Enes Satilmis und den beiden Routiniers Thomas Kaib und Martin Bauer, der sich einer Schulteroperation unterziehen musste, wurden drei Stammspieler vorgegeben. Dazu muss sich die „neue“ Mannschaft noch einspielen.

„Jetzt heißt es an einem Strang ziehen“

„Ich habe mir für die noch ausstehende Vorbereitungszeit einen Plan zusammengestellt. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir die verbleibende Zeit, die uns vor Beginn der Rückrunde noch bleibt, gut nützen“, erklärt der Coach.