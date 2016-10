Nach der 1:3-Niederlage im prestigeträchtigen Derby gegen Neutal legte Michael „Mike“ Varga sein Amt als Haupttrainer zurück. „Ich habe alles für den Erfolg unternommen. Aber nach drei Pleiten in Serie und dem damit verbundenen Absturz auf den vorletzten Tabellenrang zog ich die Reißleine. Ich werde dem Klub aber weiterhin als Spielertrainer im U23-Team zur Verfügung stehen“, teilte Varga mit.

Am Sonntag stand dann mit Lorandt Schuller – er wurde von Varga empfohlen – auch schon ein Nachfolger fest. Der in Marz wohnhafte Übungsleiter war zuletzt in Wulkaprodersdorf aktiv und ist durch sein Engagement in Tschurndorf kein unbeschriebenes Blatt im Bezirk. „Mein oberstes Ziel ist es, mit dem ASK Stoob in den letzten drei Runden so viele Punkte wie nur möglich einzufahren und die Abstiegszone zu verlassen. In den kommenden Trainings gilt es nun die Mannschaft kennenzulernen. Dabei wird mir mein guter Freund Mike unterstützend zur Seite stehen.“ Obmann Hans Taschner nahm zu dieser Causa ebenfalls Stellung:

„Wir sind uns bewusst, dass Lorandt keine Wunder bewirken kann. Von enormer Bedeutung ist aber, dass er die Spieler wieder mit dem Kopf zum Fußball führt und hier wird auch eine härtere Gangart toleriert. Er hat zudem unsere Befugnis, jede notwendige Maßnahme zu ergreifen, um uns aus den Abstiegsrängen zu führen. Mit Lorandt haben wir keinen Feuerwehrmann geholt, der nur bis zum Ende des Herbstdurchganges das Traineramt bekleidet, sondern planen langfristig mit ihm am Trainerstuhl.“