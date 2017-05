Wie die BVZ berichtete, gab es zwischen den beiden 1. Klasse Mitte-Vereinen Kobersdorf und Weppersdorf bereits konkrete Gespräche über eine Spielgemeinschaft ab der nächsten Saison.

Weppersdorf geht eigenen Weg

In internen Gespräch entschied man sich aber in Weppersdorf, in naher Zukunft dem eigenständigen Weg treu zu bleiben. Kassier Johann Piniel: „Wir sind während den Gesprächen zu dem Schluss gekommen, dass die Sache zum einen sehr kurzfristig wäre und wir außerdem in näherer Zukunft noch sehr wohl in der Lage sind, eigenständig den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können.“ Piniel räumte aber ein, dass für die Zukunft eine derartige Spielgemeinschaft sehr wohl denkbar ist. „Darum haben wir auch die Gespräche mit Kobersdorf aufgenommen.“

In Kobersdorf war man über die Entscheidung der Nachbarn überrascht und offenbar nicht sehr glücklich. Sowohl Obmann Torben Schmitt als auch Sektionsleiter Andreas Friedl waren zu keinem Statement bereit. „Ich habe erst heute davon erfahren und möchte dazu nichts sagen. Wir müssen das zunächst intern besprechen“, so der Kobersdorf-Obmann.