Sowohl den SC Kroatisch Geresdorf als auch den SC Kroatisch Minihof plagen in dieser Spielzeit heftige Personalsorgen. Dies wirkte sich auf beide Klubs mit einer wahren Flut von Absagen der Reserveteams und kostspieligen Strafen seitens des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV) aus.

Rein zufällig ergab sich beim Spiel zwischen der HRVATI und Kroatisch Geresdorf ein Gespräch zwischen dem als Zuseher anwesenden Kroatisch Minihof-Obmann Gerhard Kornfeind und Kroatisch Geresdorf-Obmannstellvertreter Harry Meszarich über die derzeitige traurige Situation der U23-Mannschaften.

„Im Zuge dieser Diskussion wurde auch über die Option zur Gründung einer Spielgemeinschaft gesprochen. Nach einer internen Besprechung und dem grünen Licht seitens des SC Kroatisch Minihof trafen wir uns mit den Verantwortlichen aus Kroatisch Geresdorf“, erzählt Kornfeind.

„Gespräche mit Nikitsch stehen nun an“

Kroatisch Minihof-Obmann Gerhard Kornfeind akzeptiert die Entscheidung aus Kroatisch Geresdorf. | BVZ

Geplant war vorerst eine Spielgemeinschaft für ein Jahr. „Leider bekamen wir zu dieser – aus meiner Sicht – Vernunftssache die Absage aus Geresdorf, die wir akzeptierten und deswegen auch nicht böse sind. Gestört haben mich hingegen die öffentlich getätigten Aussagen von Personen aus Kroatisch Geresdorf (Anm.: Es handelt sich um keine Klubmitglieder), dass wir, also der SC Kroatisch Minihof, vor dem Zusperren stehen würden. Das ist absoluter Unfug und nicht wahrheitsgetreu“, ist der Vereinsboss erbost. Und auch weiterere Punkte stoßen dem wortgewaltigen Kluboberhaupt sauer auf.

„Ich verstehe es auch nicht ganz, dass Oberpullendorf in der 2. Klasse Mitte keine Reservemannschaft stellen muss. Da sollten seitens des BFV schon alle Teams gleich behandelt werden. Auch sollte sich der BFV um eine Lösung der Reserveproblematik bemühen. Wir haben aktuell aufgrund der niedrigen Geburtsrate keine Chance, ein U23-Team zu stellen – und weil uns einfach die Leute fehlen und wir keine 20 auswärtigen Spieler engagieren wollen. Wir streben nun Gespräche mit unserem zweiten Ortsnachbarn Nikitsch in Bezug einer Spielgemeinschaft an. Diese hätten auch bei einem positiven Signal vonseiten Kroatisch Geresdorf stattgefunden“, informiert Kornfeind.

„Die Zukunft gehört den Spielgemeinschaften“

Kroatisch Geresdorf-Obmann Alexius Biricz bedankt sich bei Kroatisch Minihof für die Kontaktaufnahme. | BVZ

Alexius Biricz, Obmann des SC Kroatisch Geresdorf, nahm zu dieser Causa ebenfalls Stellung: „Das Problem der kleinen Vereine ist bekannt. Es gibt immer weniger Spieler, die bereit sind, ihre Freizeit für den Fußball zu opfern.

In Zukunft wird man an Spielgemeinschaften oder Fusionen nicht herumkommen. Ich als Obmann danke Kroatisch Minihof für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft, einen gemeinsamen Weg gehen zu wollen. Nach intensiven Gesprächen, die von mir geführt wurden, sind wir, der Vorstand, die Mitglieder, die Spieler und auch Sponsoren, bei einer Abstimmung zu dem Ergebnis gekommen, derzeit keine Spielgemeinschaft gründen zu wollen. Es war jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür.“