Eigentlich war das Transferprogramm des Herbstmeisters bereits beendet, doch dann ließ man beim SV Steinberg doch noch eine Transferbombe platzen. Vom SV Draßmarkt aus der 2. Liga Mitte konnte man sich die Dienste von Zoltan Varga sichern. Varga soll künftig gemeinsam mit Akos Koszmor und Husein Harambasic für die nötigen Tore im Aufstiegsrennen sorgen.

„Der Transfer von Zoltan hat sich ungeplant ergeben. Aber bei so einem Spieler muss man einfach zuschlagen“, freut sich Trainer Daniel Art über seinen ungarischen Neuzugang. „Ich kannte Zoli schon aus seinen Zeiten bei Schattendorf und weiß, welche fußballerischen Qualitäten er mitbringt“, so der Coach weiter.

Mit der Verpflichtung von Varga setzt man auch ein kräftiges Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. „Unser Ziel ist die 2. Liga. Die Konkurrenz ist groß, aber wir haben uns ausgezeichnet verstärkt und eine hervorragende Ausgangssituation“, spricht Art über die Vereinsziele. Welche elf Spieler am 18. März gegen den UFC Sieggraben den ersten Schritt zur Mission Aufstieg möglich machen sollen, lässt Art noch offen. „Durch die Kaderverbreiterung muss sich jeder einzelne mit guten Leistungen in der Vorbereitung für die Startelf empfehlen. Wir sind nun auf fast jeder Position doppelt besetzt. Da gibt es für keinen eine Stammplatzgarantie“, verkündet der Trainer.