Bei Aufsteiger Frankenau musste man sich überraschenderweise um einen neuen Trainer umsehen. Gerhard Prikoszovich, der die Frankenauer in der letzten Saison souverän zum Meistertitel in der 2. Klasse Mitte führte, trat nämlich aus freien Stücken zurück.

Ein neuer Spieler wurde verpflichtet

„Ich war jetzt seit 2013 wieder Trainer in Frankenau, brauche eine Verschnaufpause“, so der nunmehrige Ex-Coach. Obmann Rudolf Dreiszker musste den Rücktritt schweren Herzens akzeptieren: „Wir waren mit Gerhards Arbeit mehr als zufrieden. Es tut mir persönlich sehr leid, aber wir müssen seinen Wunsch akzeptieren. In der Zwischenzeit hat man sich bereits um einen Prikoszovich-Ersatz umgesehen und ist auch fündig geworden. Ein ungarisches Duo bestehend aus Trainer Rudolf Wanek und Ex-Spieler Zsolt Hera als Co-Trainer wird die Mannschaft in der 1. Klasse Mitte betreuen.

Das neue Trainer-Duo darf sich auch schon über einen neuen Kicker freuen. Mittelfeldspieler Daniel Baliko wechselt aus Körmend zum Aufsteiger. Weitere Zugänge sind laut dem Obmann nicht geplant: „Es könnte sein, dass es noch einen Abgang gibt.“