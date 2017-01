Positive Neuigkeiten für ASK Raiding-Trainer Anton Drabeck. Während bei den anderen Vereinen die Transfers schon auf Hochtouren laufen, kann der ASK zwar noch keinen der zwei bis drei Neuzugänge, die man von Beginn an als Verstärkung holen wollte, verkünden, doch es wird auch keine der Zukunftshoffnungen den Verein verlassen.

„Ich trainiere mit den Burschen schon seit knapp zehn Jahren. Natürlich macht es mich stolz, dass sie mir alle noch treu bleiben, auch wenn es derzeit mit den zwei geholten Punkten in der Hinrunde alles andere als rosig aussieht“, freut sich Drabeck über das Vertrauen seiner Kicker, die allesamt zwischen 15 und 22 Jahre alt sind.

Weiters will der erfahrene Trainer, der neben der Kampfmannschaft und der U23 auch noch die U16 trainiert, noch folgendes loswerden: „Es ärgert mich, wenn Mannschaften jungen Spielern attraktive Angebote machen und diese dann nur geholt werden, damit die U23 aufgefüllt wird. Kampfmannschaft ist Kampfmannschaft.

Jeder Einsatz, auch wenn es nur die 2. Klasse Mitte ist, bringt für die jungen Spieler mehr als in einer 2. Liga oder Burgenlandliga in der Reserve aufzulaufen. Aber natürlich kann jeder Spieler den Verein verlassen, der nicht bleiben will.“ Nachdem diese Causa geklärt ist, gilt es eine andere zu finalisieren. Mit zwei Legionären sollte bis zum Ende der Woche alles klar gemacht werden.