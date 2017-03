Eine weitere schwere Aufgabe wartet auf den SV Antau. Nachdem man eine Woche später als alle anderen in die Meisterschaft startete, empfängt man nun nach dem Auswärtserfolg gegen Unterpullendorf (3:2) keinen geringeren Gegner als den Tabellenführer aus Frankenau.

„Wir wissen, dass wir eine sehr gute Heimbilanz aus dem vergangenen Herbstdurchgang vorweisen können. Wenn wir an unserer Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen können, ist am Sonntag alles drinnen“, so Spielertrainer Mark Hergovits. Unter anderem konnte man im Herbst den Tabellenzweiten aus Unterfrauenhaid mit 5:1 vom Platz fegen.

Frankenaus Trainer Gerhard Prikoszovich muss auf Topscorer Martin Kondor (Urlaub) und auf den gesperrten Gabor Marics verzichten. „Es wird eine ganz schwierige Partie, die wir aber natürlich als Sieger verlassen möchten. Wir wollen unter Beweis stellen, dass wir zu Recht Erster sind.“