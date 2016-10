Wie schrieb Oberpullendorfs Teammanager Gerhard Blagusz auf der vereinseigenen Homepage? „Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, auf dem Monte Fenyös unsere rot-weiß-geilen Jungs zu schlagen.“ Diesen Reim mussten am Samstag auch die Lackenbacher spüren.

Denn der 2:0-Erfolg des SCO war nun bereits der fünfte Sieg im fünften Heimspiel im Fenyös-Stadion. „Sicherlich ist diese Statistik schön“, so Trainer Rene Schock, der aber auch gleich auf die gegenteilige Bilanz, nämlich jene bei Auswärtsspielen, verweist: „Leider sind wir aber zugleich auch die Auswärtsgeprügelten.“ Denn auf fremdem Boden liest sich die Statistik fast genauso, nur eben in die andere Richtung. Bis auf einen hart erkämpften 4:3-Sieg in Oberloisdorf musste sich der SCO in der Fremde nämlich in allen anderen fünf Partien bisher geschlagen geben.

Den Grund für diese beiden völlig konträren Bilanzen sieht der Coach aber nicht im Spielort selbst. „Das liegt nicht daran, wo wir spielen, sondern vor allem an den Gegnern.“ Denn mit Lockenhaus, Rohrbach, Neudörfl, Ritzing und Forchtenstein habe man laut ihm bisher schwere Auswärtsspiele gehabt. Und das nächste folgt auch gleich am Freitag. Denn da muss man nach Bad Sauerbrunn reisen. „Eigentlich ist das aber das leichteste“, so Schock. „Denn da können wir ohnehin nur gewinnen.“