Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Breitenau-Schwarzau (Gebietsliga Süd/Südost in Niederösterreich), begibt sich der SV Rohrbach heute, Mittwoch, ins beliebte Trainingslagerdomizil nach Medulin, wo in der vergangenen Woche unter anderem der österreichische Fußball-Bundesligist SKN Sankt Pölten seine Trainingseinheiten abspulte.

„Wir haben ein wirklich supertolles Programm aufgestellt und freuen uns alle schon sehr auf die kommenden fünf Tage im hoffentlich sonnigen Kroatien“, so SVR-Coach Christoph Stifter.

Für viele überraschend nicht mit dabei sein wird Zoltan Kovacs. Der Mörbischer Ungarn-Legionär wurde irrtümlicherweise mit den „Gansbären“ in Verbindung gebracht. Tatsächlich gab es aber keinen Transfer.