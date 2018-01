Für die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach glich das Jahr 2017 einer einzigen Erfolgsgeschichte. Meistertitel in der 1. Klasse Mitte im Sommer und Herbstmeister in der 2. Liga Mitte im Winter. Ans Zurücklehnen denkt dennoch keiner. Vielmehr wird alles dafür unternommen, das starke Jahr 2017 im kommenden Sommer mit dem Aufstieg in die BVZ Burgenlandliga zu krönen.

Auch transfertechnisch soll nachgerüstet werden, um dem erwarteten Angriff von Ritzing und Neudörfl standhalten zu können. „Der Kader war gegen Ende der Saison schon stark ausgedünnt. Da müssen wir im Frühjahr einfach zulegen“, so Trainer Kurt Jusits.

Der erste Neue ist auch schon mit an Bord. Josef Tahon wechselt von den Mattersburg Amateuren zum Meisterkandidaten. Tahon schaffte es über den Rapid-Nachwuchs bis in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Der mittlerweile 20-jährige Innenverteidiger darf auch auf einige Einsätze in Nachwuchs-Nationalteams zurückblicken.

Zusätzlich zu Tahon sollen auch noch ein Mittelfeldspieler und ein Zehnertyp den Weg zur FSG finden. „Wir waren mit zwei Kandidaten schon sehr weit, dann gab es aber doch keine Freigabe vom Verein“, erzählt Jusits.

Der Coach darf sich aber auch über drei interne Zugänge freuen. Manuel Schadelbauer hat seinen Präsenzdienst abgeleistet und kann wieder voll in den Trainingsbetrieb einsteigen. Mit Lukas Roschitz und Marco Dutter kehren auch zwei Langzeitverletzte in den Kader zurück. „Mit ihnen und den Neuen steigt der Leistungskampf im Kader. Und das ist auch gut so“, meint Jusits.