Seit der Vorwoche weht beim ASK Kaisersdorf auf Vorstandsebene ein neuer Wind. Nach dem tragischen Ableben des bisherigen Obmann-Stellvertreters Adolf Maschler wurde nun im Zuge einer Generalversammlung ein Nachfolger für ihn sowie den ebenso scheidenden Langzeitobmann Rudolf Hipsag gewählt.

Mit Erwin Pogats übernimmt dabei ein alter Bekannter die Obmann-Agenden. Das Kaisersdorfer Fußballurgestein war nicht nur selbst jahrelang Kicker beim ASK, sondern hatte auch den Obmann-Posten schon einmal inne. Ihm wird sein Namensvetter Erwin Pogats als Obmann-Stellvertreter zur Seite stehen.

„Es gibt einfach nichts Schöneres als Fußball zu spielen. Und das will ich in unserem Dorf weiterhin ermöglichen, damit die Kaisersdorfer Kinder auch in 20 Jahren noch im eigenen Ort kicken können“, nennt der Neo-Obmann seine Beweggründe und zugleich auch den Fokus der bevorstehenden Arbeit: „Es steht nun die Entwicklung der heimischen Kicker im Mittelpunkt. Ohne sie hat ein Fußballverein in einer kleinen Gemeinde wie Kaisersdorf keine Chance zu bestehen.“

Apropos bestehen: Das möchte man natürlich auch noch in der 2. Liga. Wobei der Neo-Obmann ebenso festhält: „Ein Beinbruch wäre ein Abstieg für uns aber sicher keiner.