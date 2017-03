BVZ: Akos Kozmor, Dominik Strondl, Donat Varga, Janos Szöke – weißt du, was diese Kicker miteinander verbindet?

David Lämmermeyer: Naja, ich würde tippen, dass jeder von ihnen wohl schon einmal Führender in der Torschützenliste gewesen ist?

Richtig. Und letztlich wurden alle auch Torschützenkönig in der 2. Liga. Wie würde sich in dieser Reihe der Name David Lämmermeyer anhören?

Lämmermeyer (lacht): Das würde sich natürlich super anhören, das wäre ein Traum. Wobei für mich schon der sportliche Erfolg der Mannschaft im Vordergrund steht. Es ist viel wichtiger, dass die Mannschaft gewinnt, nicht wie viele Tore ich schieße.

Mit 18 Toren hast du nicht nur bereits zwei mehr erzielt als in der ganzen Vorsaison, sondern führst nun eben auch die Torschützenliste an. Warum läuft es bei dir heuer noch besser?

Lämmermeyer: Ein Grund ist sicher, dass ich in dieser Saison vorrangig im Sturmzentrum und nicht auf der Außenbahn spiele. Dadurch bekomme ich mehr Bälle und komme auch zu mehr Chancen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich lange Zeit über die Position nicht wirklich glücklich war. Mittlerweile habe ich mich aber daran gewöhnt und spiele dort auch sehr gerne.

Die gezeigten Leistungen wecken natürlich auch das Interesse anderer Vereine. Was ist dein persönliches Ziel?

Lämmermeyer: Ich fühle mich in Oberpullendorf sehr wohl. In den fast vier Jahren, die ich hier bin, hat immer alles gepasst. Aber natürlich würde es mich schon noch einmal reizen, weiter oben zu spielen. Das einzige Bedenken, das ich habe, ist mein Knie. Nach meinen zwei Kreuzbandrissen habe ich immer wieder Probleme, so auch in dieser Vorbereitung. Ich konnte fast nichts trainieren. Das wäre in einer höheren Liga noch um einiges schwieriger.

Interview: David Hellmann