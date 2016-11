„Es wird sich kadermäßig bei uns auf jeden Fall einiges ändern.“ Kaisersdorfs Sektionsleiter Robert Renner stehen intensive und arbeitsreiche Wochen bevor.

Der Aufsteiger steht nach der Hinrunde mit lediglich sechs Punkten zwar am Ende der 2.-Liga-Mitte-Tabelle, aufgegeben hat man die „Mission Klassenerhalt“ jedoch noch lange nicht. „Natürlich werden wir noch einmal alles versuchen. Wir brauchen im Frühjahr 20 Punkte“, so Renner. Nachsatz: „Und das ist auch machbar!“

Damit dies auch klappt, möchte man nun am Tansfersektor die notwendigen Weichen stellen. Fix zu vermelden ist bisher lediglich der Abgang von Yunus Akdag, hinter dem Verbleib einiger anderer steht derzeit noch ein Fragezeichen. Mit möglichen Zugängen steht man zurzeit in intensiven Verhandlungen. „Spätestens am 24. Dezember wird die neue Mannschaft stehen“, möchte sich Renner am liebsten selbst ein Weihnachtsgeschenk machen.

Die Hauptprobleme in der Hinrunde seien laut ihm vor allem „Pech und die zu dünne Kaderdecke“ gewesen. Zumindest Zweiterem soll nun eben entgegengewirkt werden. Wobei Renner ebenso betont: „Wir werden uns so aufstellen, dass die Mannschaft auch bei einem möglichen Abstieg Sinn machen würde und zusammenbleibt.“ An solch ein Szenario möchte in Kaisersdorf derzeit aber noch keiner denken...