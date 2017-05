„Sieben Jahre sind genug“, meint Gerhard Pichler und wird mit Saisonende sein Traineramt beim SC Lockenhaus zurücklegen. „Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist“, so der Langzeitcoach, der den Posten 2010 übernommen hatte und den Verein von der 1. Klasse ins Spitzenfeld der 2. Liga führte. „Ich habe die Entscheidung für mich bereits im Winter getroffen und dem engsten Vorstand auch mitgeteilt.“

Vergangenen Freitag wurde schließlich auch die Mannschaft informiert. Während seine persönliche Zukunft noch ungewiss ist (Pichler: „Ich mache auf jeden Fall einmal eine Auszeit. Ob die dann drei Monate, drei Jahre oder lebenslang ist, das weiß ich noch nicht.“), ist jene des Vereins bereits geklärt. Denn mit Stefan Pürrer, der von 2012 bis 2016 beim SCL kickte, steht bereits ein Nachfolger fest.

Pürrer kehrt nach einem Jahr wieder zurück

Der 30-Jährige übernahm erst im vergangenen Sommer mit Hochneukirchen seine erste Trainerstation und kehrt nun wieder zum SCL zurück. „Wir wissen, dass er als Trainer noch relativ unerfahren ist und wir ein Risiko eingehen“, so Sektionsleiter Johann Rubendunst. „Aber ich denke, dass er gerade mit seinem jungen Alter neue Impulse reinbringen kann.“ Ein weiterer Grund pro Pürrer: „Er wird sich auch abseits seiner Trainerrolle sehr viel in den Verein einbringen – so wie es eben auch bei Gerhard war.“

Nicht mehr einbringen wird sich hingegen der seit Jänner als Co-Trainer agierende Manfred Köck. „Mir wurde im Winter zugesichert, dass ich im Sommer den Cheftrainer übernehmen kann. Und nun nennen sie mir nicht einmal einen Grund für die Absage“, so der enttäuschte Köck, der bereits seine Zelte abbrach. „Mir tun vor allem die Spieler leid.“

Eine Zusage dieser Art habe es laut Rubendunst jedoch nie gegeben. „Wir haben zu ihm gesagt, dass wir uns das halbe Jahr einmal anschauen und wenn alles passt, dann können wir uns das vorstellen“, erklärt Rubendunst seine Sicht.