„Letztlich kann man rundum zufrieden sein.“ So lautet das Hinrunden-Fazit von Lackenbachs Coach Christian Janitsch. Nicht wenige rieben sich wohl verwundert die Augen, als der SVL nach fünf Runden ungeschlagen sensationell an der Tabellenspitze thronte. Auch wenn es danach nicht in dieser Tonart weiterging und man letztlich auf Rang acht zurückfiel, war es ein überaus gelungener Herbst für den SVL.

„Es war uns allen klar, dass es nicht so weitergehen würde. Bei aller Euphorie mussten wir schon am Boden bleiben“, so Janitsch, für den sich der Erfolg des Herbsts aber ohnehin nicht rein an den 23 ergatterten Zählern, sondern ebenso an der Entwicklung der Spieler festmachen lässt: „Wir haben den hervorragenden Start bewusst dazu genutzt, um im Anschluss daran unbesorgt jeden Einzelnen weiterzubringen und jedem seine Einsatzzeit zu geben.“

Dieses Rotationsprinzip spiegelt sich beim Blick auf die Startaufstellungen wider. Denn in keiner der 15 Partien schickte Janitsch die idente Start-Elf der jeweiligen Vorwoche auf den Rasen. Dass das dann teilweise auch auf Kosten des ein oder anderen Punktes gegangen sein könnte, ist er sich bewusst: „Das haben wir aber in Kauf genommen. Man darf in so einer Situation einfach nicht punktegeil werden.“

Im Frühjahr möchte er dennoch wieder etwas anders an die Sache herangehen und leistungsorientierter aufstellen. Da soll das Rotationsrad dann auch in Lackenbach wieder etwas langsamer laufen...