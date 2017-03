In einer ereignisreichen Schlussphase zwischen Rohrbach und Oberloisdorf stand die Tormannposition des SVO im Blickpunkt. Es war um die 80. Spielminute, als SVO-Goalie Patrick Brenner und Rohrbach-Angreifer Laszlo Gulyas nach einer halbhohen Hereingabe zusammenstießen und Ersterer liegen blieb.

„Ich konnte den Ball fangen, ehe mir Gulyas mit seinem Knie gegen die Nase geprallt ist“, erzählt Brenner, der sich im Anschluss an die Aktion auf den Weg ins Krankenhaus Eisenstadt machte. Dort wurde schließlich ein glatter Nasenbeinbruch diagnostiziert.

Ob eine Operation notwendig ist, wird sich erst weisen. „Es ist noch geschwollen, richtige Schmerzen habe ich aber keine mehr.“ Zu allem Überdruss hatte der SVO zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits dreimal gewechselt. So musste sich schließlich Abwehrchef Marcus Lebinger für die restlichen Minuten das Tormann-Trikot überstreifen.

Schauplatz Marz: Hier trug am Samstag zum ersten Mal der als Back-up gekommene Ludwig Prcek das Einserleiberl des SV 7023 Z-S-P. Nachdem Stammgoalie Michael Wilfing in der Vorwoche Rot gesehen hatte, kam der 43-Jährige zu seinem Startelf-Debüt. „Als wir ihn geholt haben, haben wir nicht gedacht, dass wir tatsächlich so schnell Bedarf haben werden“, so Coach Karl Terdy.