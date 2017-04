Traditionell folgten die LMB-Athleten am Samstag dem Ruf nach Seebenstein, um am 35. Birnbauer Gedenklauf – diese Veranstaltung zählt zur Sparkassenlauftour 2017 – teilzunehmen.

Aufgrund der Tatsache, dass am Sonntag der Vienna City Marathon ausgetragen wurde, bestand die „kleine“ LMB-Abordnung aus den Nachwuchsläufern Samuel Kerschbaum (U12) und Manuel Jusinger (U16) sowie Josef Helmuth Hafenscher, der in der Klasse M40+ an den Start ging. Samuel Kerschbaum ging über 1.340 Meter an den Start und belegte mit einer Zeit von 5:17:32 Minuten Rang sechs.

Danach erfolgte der Startschuss für Manuel Jusinger über 2.010 Meter. Der Nachwuchsathlet durfte sich am Schluss über die Bronzemedaille mit einer Zeit von 7:03:97 Minuten freuen. Josef Helmuth Hafenscher nahm den Bewerb über vier Kilometer in Angriff. Er überquerte die Ziellinie nach 26:26:93 Minuten. „Die Veranstaltung war wieder toll organisiert, das Wetter und viele andere Laufveranstaltungen sorgten für ein kleineres Starterfeld als zuletzt“, meinte LMB-Obmann Werner Faymann nach der Veranstaltung.