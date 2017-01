An landesweite Erfolge im Nachwuchsbereich hat man sich beim TC Sport-Hotel-Kurz schon gewöhnt. Diesmal räumten die Schützlinge vom Fenyös mit zwei Titeln und einer Finalteilnahme auch in der Allgemeinen Klasse ab.

Rudolf Kurz forderte David Pichler voll

Zum ersten Mal richtig spannend wurde es aus Bezirkssicht im Semifinale des Herren-Bewerbs. Dort standen sich nämlich Youngster Tobias Pürrer und sein Klubkollege Rudolf Kurz gegenüber.

Kurz setzte sich mit einer bärenstarken Leistung 6:2 und 6:3 durch und stand somit zum dritten Mal in Folge im Endspiel der Hallenmeisterschaften. Und zum dritten Mal hieß sein Gegner David Pichler. Der Osliper, der in der ATP-Rangliste auf Platz 608 gereiht ist, ging als klarer Favorit in diese Begegnung und wurde dieser Rolle schlussendlich auch gerecht.

Kurz musste nach starkem Beginn ein Break zum 3:4 hinnehmen - die Entscheidung in Satz eins. Im Zweiten zog Pichler auf 4:1 davon, Kurz verkürzte auf 3:4, doch am Sieg des Favoriten war nicht mehr zu rütteln.

Eine kleine Revanche gab es im Doppelbewerb. Dort setzte sich Kurz mit Tobias Pürrer gegen Pichler und Bernd Widhalm klar mit 6:2 und 6:3 durch. Bei den Damen holte Sara Hutter mit zwei Siegen den Titel.