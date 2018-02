Die Verantwortlichen des ASK Horitschon wurden in dieser Transferphase auf eine harte Probe gestellt. Zwar brachte die Analyse der durchwachsenen Herbstsaison im November schon die Erkenntnis, dass es an vorderster Front und in der Abwehr Handlungsbedarf gibt, doch zerschlugen sich etliche Transfers.

Das Stürmerthema konnte vor mittlerweile zwei Woche ad acta gelegt werden, doch die Position des Innenverteidigers war seit der Absage von Wunschkandidat Marcel Chynoradsky vakant. Zuletzt beim 11:0-Testspielerfolg über den USC Pilgersdorf versuchten der Ungar Mate Gillich und ein Bulgare Horitschons Trainer- und Funktionärsteam zu überzeugen. Mit beiden stieg man auch in den Verhandlungsring, doch nur einer der beiden schaffte es auch in den Kader. „Es sind auch noch andere Abwehrspieler im Rennen. Das Gesamtpaket muss für einen Transfer passen“, gab Obmann-Stellvertreter Markus Josef Montag Nachmittag noch Auskunft.

Um am Abend Nägel mit Köpfen zu machen. Das Rennen der beiden Samstag-Kandidaten machte der Ungar Gillich und mit Adam Halagan zauberte Josef einen 20-jährigen Slowaken aus dem Hut, der schon über Landesliga-Erfahrung verfügt. Der Defensivspieler stand in der Vorsaison im Kader des Ligakonkurrenten aus Sankt Margarethen.