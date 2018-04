Der Tabellenvorletzte aus Horitschon präsentierte am Montag seinen bereits dritten Trainer in dieser Saison. Gerhard Pichler muss nach nur 13 Spielen seine Tätigkeit schon wieder beenden. Matthias Bleyer übernimmt.

Rückblick: In die Saison starteten die Horitschoner mit Christoph Mandl als Trainer. Nach nur einem Punkt aus fünf Runden war diese Trainer-Ära früh in der Saison beendet. Nach einem Spiel unter der Leitung von Co-Trainer Joel Putz übernahm Ex-Lockenhaus-Coach Gerhard Pichler, der eine Statistik von elf Punkten (Anm.: zwei Siege und fünf Unentschieden) in besagten 13 Spielen vorweisen konnte.

Pichler: "Zusammenarbeit ohne Vertrauen hätte keinen Sinn gemacht"

Anscheinend zu wenig für die Ansprüche in Horitschon, denn Sonntagabend erfuhr Pichler, nachdem er noch den nächsten Gegner aus Neuberg beobachtet hatte, von einer kurzfristig anberaumten Vorstandssitzung, die über seine Zukunft entscheiden sollte. Am Montag wurde ihm sein Abschied mitgeteilt. „Eine Zusammenarbeit ohne Vertrauen hätte ohnehin keinen Sinn gemacht. Das Thema war für mich am Sonntag erledigt“, meinte Pichler, der aber keinerlei Groll hegt. „So ist das Geschäft.“

Nun muss also Matthias Bleyer die Kohlen aus dem Feuer holen. Dem Draßmarkter verbleiben noch zehn Spiele, um die notwendigen Zähler zu holen. Bleyer soll laut Obmann-Stellvertreter Markus Josef neue Impulse setzen: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, wollen aber nichts unversucht lassen, um die Liga zu halten.“ Der Motivator soll laut Vereinsangaben bei dem einen oder anderen Spieler dabei im Abstiegskampf die letzten Prozent herauskitzeln.