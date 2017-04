| NOEN

Einen etwas überraschenden Transfer tätigte der FC Deutschkreutz in der Vorwoche. Mit Stephan Grafl wurde ein ehrfahrener Landesliga-Spieler angemeldet, der zuletzt aus beruflichen Gründen pausiert hatte.

Auf Vermittlung von Winterneuzugang Theo Koch nahm Grafl, der in der Akademie Burgenland ausgebildet wurde und mit Purbach, Sankt Margarethen und Parndorf schon einige Landesliga-Klubs auf seiner Visitenkarte stehen hat, am vergangenen Dienstag am Training teil. Nachdem man auch mit dem Verband alles geklärt hatte, wurde der Transfer vollzogen und Grafl lief am Wochenende auch schon 45 Minuten in der Reserve- und sechs Minuten in der Kampfmannschaft auf.

„Bei so einem Schnäppchen muss man zugreifen. Stephan ist ein toller Spieler, natürlich hat er nach seiner langen Pause noch erheblichen Trainingsrückstand“, erklärt Trainer Roman Fennes. Diesen soll der 28-Jährige mit einem individuellen Programm schnell wettmachen, damit er in den letzten Runden wirklich helfen kann.