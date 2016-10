In der Vorwoche erzielte Darko Pavicevic beim 3:1-Erfolg gegen den SV Schattendorf nach andauernder Ladehemmung sein erstes Saisontor, was gleichzeitig das erste Stürmertor eines FCD-Angreifers in dieser Saison bedeutete. Nur zwei Tage nach diesem ersten Erfolgserlebnis ist der Montenegriner aber auch schon wieder Geschichte. „Darko muss sich zuhause um private Angelegenheiten kümmern. Er hatte den Kopf nicht für Fußball frei. Daher die einvernehmliche Trennung“, erklärt Trainer Roman Fennes.

Pavicevic kam erst in der Sommerübertrittszeit zum FC Deutschkreutz. Zuvor war er ein halbes Jahr vereinslos, da sein vorheriger Klub KF Vllaznia aus der ersten albanischen Liga Konkurs anmelden musste. Dementsprechend schwer kam der 1,98-Meter-Mann auch in die Gänge. Zwar traf er in den Vorbereitungsspielen nach Belieben, doch in der Meisterschaft blieb er zu Beginn vieles schuldig, ehe ihn muskuläre Probleme gar auf die Ersatzbank beförderten. Zuletzt zeigte die Formkurve allerdings nach oben. Gegen Sankt Margarethen leistete der Stürmer einen Assist und gegen Schattendorf gelang das erste Tor.

Daher hinterlässt der Abgang bei Trainer Roman Fennes doch eine Lücke: „Darko kam jetzt besser in Schuss, hätte uns in der zweiten Saisonhälfte sicher helfen können.“ Jammern kommt für den Coach aber nicht in Frage. „Flo Szaffich wird in den Kader zurückkehren, was mir in der Offensive mehr Varianten ermöglicht. Zudem kann auch Goran Erseg ganz vorne spielen“, so Fennes.

Bleibt abzuwarten, für welche Variante sich Fennes gegen den Vorjahresmeister aus Eberau entscheidet. Der Trainer erwartet jedenfalls ein schweres Heimspiel, auch wenn der Gegner nicht mehr die Qualität des Vorjahres vorweisen kann.