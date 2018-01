| NOEN

Der ASK Horitschon wähnte sich nach dem klaren 7:0-Testspielerfolg über Lackenbach am vergangenen Wochenende fast am Ende seiner Transfertätigkeiten. Stürmer Rumen Kerekov und Innenverteidiger Marcel Chynoradsky konnten, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen, woraufhin auch sofort nach dem Spiel die Weichen für die Transfers gestellt wurden.

Bei Kerekov, der von Grieskirchen in der Oberösterreichliga zur Elf von Gerhard Pichler wechselte und dort im Herbst drei Tore in 15 Einsätzen erzielte, ging alles problemlos über die Bühne, der Wechsel von Chynoradsky zerschlug sich allerdings.

„Er wollte plötzlich nicht mehr alleine den Weg auf sich nehmen, obwohl das im Vorfeld so abgesprochen war“, erklärte Obmann-Stellvertreter Markus Josef, der sich sogleich auf die Suche nach weiteren möglichen Kandidaten machte. „Das tut schon weh. Ich befürchte, dass wir so einen Mann wie Marcel jetzt nicht mehr so einfach bekommen“, trauert Trainer Gerhard Pichler dem geplatzten Transfer nach.

So gesehen bei der 2:4-Testspielniederlage gegen Lockenhaus. Dabei agierten ein Ungar und ein Slowake im Abwehrzentrum. Beide wussten nicht zu überzeugen. Dadurch wird in den kommenden beiden Testspielen weiter nach Verstärkungen gesucht. „Wir halten die Augen bis zum Schluss offen. Ansonsten müssen wir das intern lösen“, lässt Josef sich vom „Transfertheater“ noch nicht aus der Ruhe bringen.