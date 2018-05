Goran Erseg und der FC Deutschkreutz gehen gemeinsam in die nächste Saison. Der Kroate schob allen Wechselgerüchten einen Riegel vor und signierte für ein weiteres Jahr in der Rotweingemeinde. Auch der Profi-Klub aus seiner Heimatstadt Varazdin soll an einer Rückkehr des schnellen Linksfußes interessiert gewesen sein, doch Trainer Roman Fennes konnte bereits Mitte der vorigen Woche definitiv „Entwarnung“ geben.

Der Flügelspieler fühlt sich einfach nur wohl

Laut Coach Roman Fennes war Geld kein Faktor bei den Gesprächen mit seiner „Lebensversicherung“, wie Fennes den Kroaten liebevoll nennt. „Er hat zu mir gesagt, dass seine Familie hier ist“, freute sich der Coach.

Seine Familie verlassen wird hingegen Dieter Dank. Der Goalie wird seinen Stammklub nach zuletzt zweieinhalb Jahren in der Burgenlandliga im Sommer verlassen. „Es war ein schöner Abschnitt meiner Laufbahn, doch nun ist es Zeit für eine neue Aufgabe“, sagt Dank, der auch in den letzten Runden weiter Gas geben will, um bei Bedarf zu helfen, einmal mehr die Liga zu erhalten. Auf die Frage nach Angeboten entgegnet Dank: „Ich höre mir alle an.“

Diese beiden Personalien sind also geklärt. Dennoch wartet noch viel Arbeit auf das Funktionärsteam, um auch für die kommende Saison eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. So streckten auch die Mattersburg Amateure ihre Fühler wieder nach FCD-Primgeiger David Thumberger aus. Der Stoober wechselte erst im Sommer von den Bundesliga-Fohlen in die Grenzgemeinde.