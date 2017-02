„Kurzzeitig hatten wir schon überlegt, ob wir den Test nicht absagen müssen“, erzählt Trainer Christoph Mandl. „Wir haben dann aber doch 13 Spieler zusammenbekommen.“ Daher wurde der Probegalopp gegen den Tabellenführer der 2. Liga Nord auch unter das Motto „Trainingseinheit“ gestellt. Die 0:1-Niederlage erscheint durch ein vermeidbares Tor in Abschnitt eins auch gar nicht tragisch. „Ist sie auch nicht“, führt Mandl aus. „Die anwesenden Akteure haben das ganz gut gelöst.“

Die Gründe für das prallgefüllte Lazarett sind vielschichtig. Zum einen ereilte die Grippewelle mit Willi Leser, Niklas Lehner und Marco Napiontek drei Spieler. Andere, wie Patrick Bani, Lukas Zlatarits und Philip Wessely mussten dem Training auf den harten Böden Tribut zollen. „Sie alle hatten Anzeichen von Überbelastungen in Gelenksbereichen. Wir wollen bei ihnen kein Risiko eingehen“, beunruhigt Mandl die derzeitige Kadersituation nicht.

Zumal sich für die Montagseinheit schon wieder einige zurückmeldeten. Markus Rühmkorf, der am Samstag ebenso passen musste, spult aufgrund einer leichten Oberschenkelzerrung derzeit ein individuelles Programm ab. Der einzige Langzeitausfall ist Stürmer Noel Kustor. Also alles nicht so schlimm.