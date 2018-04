Matthias Bleyer soll Horitschon vor dem Abstieg retten .

Der Tabellenvorletzte der BVZ Burgenlandliga, der ASK Horitschon, präsentierte am Montag seinen bereits dritten Trainer in dieser Saison. Ex-Profi Matthias Bleyer soll das schaffen, was man Christoph Mandl und Gerhard Pichler nicht zutraute, nämlich den Ligaerhalt zu fixieren.