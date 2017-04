Nachwuchsteam 2016. Julian Pfneiszl, Ilya Danzinger, Balint Böcskei, Adam Köver, Aldin Demirovic, Tobias Domnanovich, Rijon Xhoxhaj, Patrick Biehlo, Thomas Moritz, Nico Kappel, Raphael Fischer, Dominik Samardzic, Samuel Fischer, Qerim Sylai, Felix Schmidt, Ali Shamsodin und Alexander Denk (v.l.) von den SC Oberpullendorf Juniors U14. | BVZ

Was Österreichs Ex-Weltklassefußballer Franz Hasil und Italiens Kultkicker Roberto Baggio verbindet? Beide spielten im (Fußballer-) Leben des Robert Renner eine wesentliche Rolle. Der eine zog den damaligen Jungkicker in die Kaisersdorfer Kampfmannschaft, der andere „lieh“ ihm über Jahrzehnte seinen Namen.

Heute ist Robert Renner Sektionsleiter des ASK Kaisersdorf. Und: Er darf sich seit einigen Wochen dank 1.563 Stimmen bei der BVZ Sportlerwahl auch „Gute Seele“ des Bezirks Oberpullendorf nennen. „Natürlich freut man sich, wenn man Anerkennung dafür bekommt, was man macht“, so Renner.

Sein Debüt in der Kaisersdorfer Kampfmannschaft gab er bereits mit zarten 14 Jahren. „Damals wurde ich vom damaligen Trainer Franz Hasil in die Erste hinaufgezogen“, erzählt er noch heute stolz. „Das war mein schönstes Erlebnis als Kicker.“

Von jenem Franz Hasil, der als Spieler Weltpokalsieger wurde. Der musste es also wissen. Leider war Renners aktive Karriere letztlich viel zu kurz. Nach mehreren Knieverletzungen musste er seine Laufbahn bereits mit 27 Jahren beenden. „Sonst würde ich wohl heute noch herumrennen.“ Dies macht er zwar, aber eben nur noch außerhalb des Spielfelds. Dafür jedoch mit umso mehr Engagement. „So rund 15 Stunden Arbeitsaufwand pro Woche sind es auf jeden Fall.“

Zuständig für alles was im Verein so anfällt

Der Arbeitsbereich ist dabei weitgefächert: „Das geht von Spiele ausmachen, über Transfers bis hin zu Getränke besorgen, Geräte anschaffen und, und, und.“

In Renners Vita taucht neben Hasil mit Roberto Baggio aber noch ein weiterer großer Name auf. „Aufgrund meiner Technik und der kurzen Haken habe ich die Leute in jungen Jahren an ihn erinnert“, erklärt der 41-Jährige, wie er zu seinem Spitznamen „Baggio“ kam.

Obendrein soll es auch manche geben, die ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kultkicker nachsagen. Wobei diese mittlerweile aufgrund der grauen Haarpracht des Italieners nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. „Aber wenn es mit dem Verein so weitergeht, dann hab ich die wahrscheinlich auch bald“, lacht Renner.

Denn sportlich sieht es in Kaisersdorf trotz aller Bemühungen heuer mit dem letzten Tabellenplatz nicht allzu rosig aus. Wenn die Kaisersdorfer Sportlerfamilie allerdings auch da so stark zusammenhält, wie bei der Wahl Renners zur „Guten Seele“, dann wird man bestimmt auch diesen Rückschlag gemeinsam meistern …