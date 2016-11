Das Montesino in Wien lockte viele Spitzenspieler aus Österreich und Ost-Europa zum Finale der Bulls Super League Darts Eastern Europe. Denn dort ging es an fünf Spieltagen um acht Tickets für den Finaltag. Fünf der Startplätze gingen an die Österreicher Michael Rasztovits, Dietmar Burger, Zoran Lerchbacher, Hannes Schnier und Roxy-James Rodriguez.

Für den Oberpullendorfer Michael Rasztovits war diese Veranstaltung die letzte Chance, um sich auch heuer wieder für die Dart-Weltmeisterschaft in England zu qualifizieren. Mit Vorrundensiegen über Hannes Schnier und Nandor Bezzeg konnte sich der „Pullendorfer“ einen Halbfinalplatz sichern. Dort traf er auf Dietmar Burger, gegen den es so richtig spannend wurde. Beim Stand von 7:7 musste ein Entscheidungsleg über den Finaleinzug entscheiden.

Der Mittelburgenländer hatte die erste Chance das Spiel für sich zu entschieden, doch „Rasto“ verwertete seine Matchdarts nicht und musste sich schlussendlich noch geschlagen geben. Der Traum von einem neuerlichen Antreten im ehrwürdigen Alexandra Park von London war geplatzt.

„Ich bin an mir selbst gescheitert, spielte im Schnitt um 10 Punkte mehr pro Aufnahme als er. Jedoch habe ich die Doppelfelder zu wenig getroffen“, meinte ein enttäuschter Rasztovits. Burger konnte sich übrigens das WM-Ticket auch nicht sichern, weil er Zoran Lerchbauer 1:10 unterlag.