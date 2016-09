Nach der langen Sommerpause mit diversen Trainingseinheiten und ein paar Turnieren wird nun wieder um die heiß begehrten Meisterschaftspunkte in der 1. und 2. Klasse gekämpft.

In der 1. Klasse kam es in der ersten Runde zum Auftaktkracher zwischen Meister und Vizemeister, sprich Cafe 4 You Oberpullendorf gegen 1. DC Neustift. Nach den Einzelspielen führte die Heimmannschaft Oberpullendorf mit 9:7. Bei den Doppelspielen hatten jedoch die Südburgenländer die besseren Nerven. Sie konnten somit noch ein 10:10-Unentschieden erkämpfen und einen Punkt entführen.

Ebenfalls ein Remis erzielen konnten die Dartmonkeys Lutzmannsburg in Bad Schönau. Erster Tabellenführer der 1. Klasse ist der DC Celtic, der gegen Bromberg 1 14:6 gewann. In der zweiten Klasse Mitte konnten die Mannschaften DC Highlanders, DV Kirchschlag 2, Dart Control Oberrabnitz 1, DC Deutschkreutz und Cafe 4 You Oberpullendorf 2 ihre Spiele gewinnen und haben somit die ersten zwei Punkte in der neuen Saison eingefahren.